Vier goals in 19 minuten van Fred

Oud-international Fred van Brazilië heeft van zich dioen spreken. De aanvaller van Atlético Mineiro maakte in de strijd om de Copa Libertadores vier keer in negentien minuten. Zijn eerste goal viel in de 71ste minuut, toen de Brazilianen tegen Sport Boys uit Bolivia tegen een achterstand van 2-1 aankeken. Het werd door Fred dus 5-2.