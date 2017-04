Vier golfers aan kop op Masters

Hoffman was donderdag de leider na de eerste dag met 65 slagen, maar hij had er gisteren tien meer nodig.



Veteraan Fred Couples die al meer dan dertig keer op Augusta speelde, staat drie slagen achter de leiders. De winnaar van vorig jaar, Danny Willet, haalde de cut niet. Ook Henrik Stenson en oud-winnaar Zach Johnson wisten zich niet de plaatsen voor het slotweekend.



Rory Mcilroy staat vijf slagen achter de leiders, Phil Mickelson en Jordan Spieth vier slagen. Deze achterstand is overbrugbaar. Zeker op zondag kan het leaderbord nog wel eens volledig veranderen in Augusta.



Pieters, die op de tweede dag tot een ronde van 68 (4 onder par) kwam, bleef nuchter onder zijn eerste plaats op het eerste majortoernooi van dit jaar. ,,Het is een speciale golfbaan en een speciaal toernooi, maar het is gewoon golf'', verklaarde de 25-jarige Antwerpenaar, drievoudig winnaar van de European Tour.



,,Ik speel gewoon hetzelfde spelletje en zit ook niet te veel te piekeren hoe ik het moet aanpakken, iets wat de meeste spelers hier wel doen en wat het hier in Augusta ook zo speciaal maakt. Voor mij is het allemaal nieuw, maar toch ik ben al de hele week vrij rustig. De ervaring die ik heb opgedaan tijdens de Ryder Cup komt hier goed van pas. Daar speel je ook onder enorme druk, maar ik kan er goed met omgaan en kijk nu al uit naar de volgende ronde."