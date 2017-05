Vijf redenen waarom Ajax vanavond van Lyon wint

Kasper Dolberg (19) kan vanavond een mooi record meepikken. Als hij één keer scoort gaat hij aan de leiding van het lijstje met tiener-topscorers in een Europa League-seizoen samen met Iker Munian van Athletic Bilbao. Beiden staan dan op vijf goals voor hun twintigste verjaardag.



Wie het tweeluik in de halve finale tussen Ajax en Lyon ook wint, het levert hoe dan ook een unieke finalist op. Nooit stond een Franse of Nederlandse ploeg in de finale van de Europa League, de competitie die in 2009 de UEFA Cup verving. Die eer was tot nu toe alleen weggelegd voor Spaanse (3), Portugese (3), Oekraïense (1) en Engelse (3) clubs. Van de overgebleven teams die strijden om de Europa League is Ajax de enige ploeg die de UEFA Cup of Europa League al eens won. In 1992 waren de Amsterdammers, toen nog over twee wedstrijden, te sterk voor Torino (2-2, 0-0).