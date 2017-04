Villarreal geeft Champions League nog niet op

Ook Tolisso vraagteken voor halve finale tegen Ajax

28 april Olympique Lyon heeft er in de aanloop naar het eerste duel met Ajax in de halve finales van de Europa League weer een zorg bij. Middenvelder Corentin Tolisso ging vrijdag tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Angers (1-2) in de slotfase per brancard van het veld, na een tackle op zijn enkels van Mateo Pavlovic. De Kroatische verdediger werd daar met rood voor bestraft.