Virtuele stand in groep van Oranje

Dit is de stand in de Groep van Oranje na Zweden - Wit-Rusland (4-0) van vanavond. Straks volgen nog Bulgarije - Nederland en Luxemburg - Frankrijk. De winnaar van Groep A plaatst zich automatisch voor het WK in Rusland van volgend jaar. De nummer twee is veroordeeld tot play-offs, waarin in twee duels met een andere nummer twee om één ticket wordt gestreden.