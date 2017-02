Visser kijkt uit naar confrontatie tussen Engeland en Schotland

Schotland won afgelopen zaterdag op het eigen Murrayfield in Edinburgh met 29-13 van Wales, waar de Schotten al tien jaar niet van hadden gewonnen. Visser was belangrijk met een try en de pass voor een andere try. Visser werd geboren in De Bilt, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Groot-Brittannië. Visser komt sinds 2012 uit voor de nationale rugbyploeg van Schotland. Hij kon de Schotse nationaliteit aannemen toen hij vijf seizoenen, van 2010 tot 2015, uitkwam voor Edinburgh Rugby. Hij is sinds 2012 international van Schotland. Hij speelde inmiddels 29 interlands, waarin hij 60 punten maakte.



In de zomer van 2015 maakte Visser de overstap naar de Harlequins, die in het zuidwesten van Londen uitkomen. De Harlequins spelen hun thuiswedstrijden op Twickenham Stoop, op een kilometer afstand van het grote Twickenham (82.000 toeschouwers). Daar zal Visser over twee weken, op zaterdag 11 maart, met Schotland aantreden tegen Engeland. De laatste keer dat Schotland won op Twickenham dateert alweer van 1983. ,,Als we daar winnen, zou dat de mooiste prestatie in mijn loopbaan zijn. Dat geldt denk ik niet alleen voor mij, maar voor het hele team," zegt Visser in een interview met The Guardian. ,,Ik was nog niet geboren toen Schotland daar voor het laatst won. Engeland is het beste team in het Six Nations en dat zijn ze eigenlijk al jaren. We zullen naar Twickenham afreizen met veel optimisme, maar je moet ook realistisch zijn. We doen het de laatste tijd erg goed, maar het zal tegen Engeland nog een tandje beter moeten."



Schotland staat na drie duels op een derde plek, met negen punten. Engeland gaat aan kop met 13 punten. Ierland staat tweede met 10 punten.