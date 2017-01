Allach: Vitesse hoeft sterkhouders niet te verkopen

„Deze periode is altijd hectisch”, stelt Allach. „Er gaan ontzettend veel geruchten. Er wordt, bewust en onbewust, heel veel onzin de wereld in geslingerd. Het schiet soms alle kanten op.”

Büttner

Vitesse heeft Kosuke Ota wel verkocht. Aan FC Tokyo. Alle Arnhemse kaarten zijn in ruil daarvoor ingezet op Alexander Büttner. En nu heeft Jordi Cruijff zich bij hem gemeld. Het is een gericht verzoek van de technisch directeur van Maccabi Tel Aviv. De Israëlische club wil Sheran Yeini terughalen.

Linksback

„Wij hebben voor deze winter één speerpunt”, vertelt Allach. ,,De linksbackpositie anders bezetten. Daarna zijn wij in principe klaar. Onze eigenaar (de Rus Alexander Tsjigirinski, red.) heeft voor het seizoen bepaald dat we onze sterkhouders niet hoeven te verkopen. Dat was in de zomer zo en dan is dat in de winter vanzelfsprekend ineens niet anders.”

Revanche

Voor Vitesse staat in 2017 de revanche centraal. De eerste competitiehelft heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Maar er is ook ruimte voor de nuance, zegt Allach. „We liggen niet ver achter op Heerenveen en AZ. Alle concurrenten staan bij elkaar. Wij streven een plek in de top zes na. Europees voetbal. Dan zijn we niet tevreden over de resultaten tot dusver, maar ons doel is gewoon nog haalbaar.”

Lees het complete artikel met Mohammed Allach in De Gelderlander van zaterdag 7 januari en in onze e-paper.