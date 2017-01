Vitesse in Spanje (1): Transferwindowvirus

ARNHEM - Vitesse belegt deze week een trainingskamp in het Spaanse Orihuela Costa. Verslaggever en Vitesse-watcher Lex Lammers is ook aan de Costa Blanca neergestreken en beschrijft dagelijks de avonturen van de Arnhemse club: Saludos desde Orihuela! (De groeten vanuit Orihuela).

Buenos noches! Na een vliegreis van ruim twee uur vanuit Eindhoven is Vitesse maandagavond aangekomen in Spanje. De Arnhemse eredivisionist brengt de komende week door in Orihuela Costa. Het onderkomen heet Real Club de Golf Campoamor Resort.

Luxe uitspanning

Dat is een luxe uitspanning. Misschien kent u het wel. Vers gepolijste marmeren vloeren, glanzende zilveren kranen, ruime gangen, fraaie kroonluchters en ruime suites met weldadige badkamers.

Voor Vitesse is een aangename temperatuur, de afzondering (dat is een voetbaldingetje – clubs trainen graag zonder toeschouwers) en een fijn grasveld de reden voor een verblijf aan de Middellandse Zee. Trainer Henk Fraser schotelt de heren deze week een uitgebreid programma voor. Daarbij wordt teamgeest gekweekt. De profs zitten vijf dagen op elkaars lip.

Transferwindow

Vitesse is daarbij ook in de ban van de transferwindow. Kosuke Ota en Abiola Dauda zijn alvast thuisgelaten. Zij mogen uitkijken naar een andere club. In Nederland studeert Alexander Büttner intussen op een vers voorgeschoteld meerjarig contract bij de eredivisieclub. Dat is een kwestie van een krabbel zetten. En in Spanje volgen deze week een hele hoop individuele gesprekken. Dat gaat dan over toekomstplannen, het sportieve perspectief op korte termijn, een eventuele contractverlenging of een transfervrij vertrek.

Aflopend contract

In Arnhemse dienst beschikken Yuning Zhang, Arshak Koryan, Arnold Kruiswijk en Kelvin Leerdam over een aflopend contract. De kans dat laatstgenoemde bijtekent, is klein. De back is vorig jaar gebrouilleerd met de clubleiding. Kruiswijk is een gewaardeerde kracht, maar de verdediger is ook 32 jaar. Dat is een factor in de besprekingen. Koryan geldt juist weer als een talent, maar dus wordt het geduld van de Rus erg op de proef gesteld.

Beloofde land

Rest daarmee Zhang. De Chinees kan voor drie jaar bijtekenen. En dat leidt tot een opmerkelijke conclusie. Bijna elke prof wil tegenwoordig naar China. Maar Zhang wil China juist nog langer uit.

Arnhem is het beloofde land.