Vitesse in Spanje (2): Strandweer

ORIHUELA COSTA - Vitesse belegt deze week een trainingskamp in het Spaanse Orihuela Costa. Verslaggever Lex Lammers is ook aan de Costa Blanca neergestreken en beschrijft dagelijks de avonturen van de Arnhemse club. ‘Saludos desde Orihuela!’

Buenos noches! Verschil moet er zijn. Terwijl de profs van Vitesse de dag al trainend doorbrengen - coach Henk Fraser stuurt ze in de ochtend en de namiddag het prachtige veld op - geniet de toerist in Spanje van de winterzon. In Orihuela Costa schijnt die volop en dat zorgt zomaar voor een behoorlijk bezet strand. Kinderen gaan hier zelfs het water in.

Bevriezingsverschijnselen

Dat laatste is bijzonder knap. Niet dat de meiden en jongens niet kunnen zwemmen. Dat is geenszins het probleem. En van golfslag is helemaal geen sprake. Maar na de hoogstpersoonlijke controle van de azuurblauwe zee zijn bevriezingsverschijnselen waarneembaar op de tenen. Die Middellandse Zee is toch ook weer niet zo fijn.

Pikkedonker​

Eenmaal aan land biedt Orihuela Costa een traditioneel januari-tafereel. Dit is een bruisende kustplaats in de zomer, maar een soort van kerkhof in de winter. Zo’n beetje iedereen is wel vertrokken. Hele wijken zijn hier ’s avonds in het pikkedonker gestoken. Alleen de conciërge is nog overgebleven. Omdat dat moet.

De achterblijvers zijn verder voornamelijk oudere Noord-Europeanen. Opvallend veel spreken daarbij Engels. Britten houden nu eenmaal van de zon. Omdat ze eigenlijk in het verkeerde land wonen, brengen ze de winter dus door in Zuid-Europa. Andalusië is daarvoor volgebouwd en ook aan de Costa Blanca heeft het Spaans een mooi Engels accent gekregen. ‘Two Cervesaaaas pour favour! Muchooos gracious!’

Luxueus resort

De selectie van Vitesse krijgt dat allemaal niet mee. De Arnhemse club resideert (dat is in deze de beste omschrijving) in een luxueus resort een beetje landinwaarts. Daar zetten Ricky van Wolfswinkel met Maikel van der Werff de boel steevast op stelten en werkt assistent-trainer Andy Myers van de ene grap naar de ander.

Transfergeruchten

Guram Kashia is vooral verbaasd over allerlei transfergeruchten. Ja, Granada heeft zich voor Nieuwjaar gemeld, maar hij heeft de Spaanse club netjes bedankt. Nu duiken er weer verhalen op van zijn vriend Giorgi Gakhokidze, die zegt dat hij bij Vitesse moet vertrekken. „Maar dat heeft hij helemaal niet gezegd”, reageert Kashia geprikkeld. „Dat is slecht vertaald vanuit het Georgisch. Ik heb het hartstikke goed naar mijn zin bij Vitesse. Ik moet helemaal niet weg. Al die geruchten, het is soms om gek van te worden.”

Een dagje strand zou Kashia hier best eens goed kunnen doen.