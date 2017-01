Vitesse in Spanje (3): Het Legioen

ORIHUELA COSTA - Vitesse belegt deze week een trainingskamp in het Spaanse Orihuela Costa. Verslaggever Lex Lammers is ook aan de Costa Blanca neergestreken en beschrijft dagelijks de avonturen van de Arnhemse club. ‘Saludos desde Orihuela!’, oftewel Groeten uit Orihuela.

Het shirt gaat uit, de zonnebril op. Het is tijd voor de zon van Orihuela Costa voor George van Leeuwen en Willem Meijer. Hier liggen ze dan op hun strandbed aan de Middellandse Zee, de twee eerste supporters van Vitesse die in Spanje zijn neergestreken. De eerste bezoekers van het trainingskamp van de Arnhemse club.

Bekijks

Natuurlijk, de trainingen van Vitesse trekken elke dag wel bekijks. Dagjesmensen komen dan naar Real Club de Golf Campoamor Resort. Duitsers, Spanjaarden en een Nederlander die in Zuid-Europa overwintert en een fietstocht combineert met een bezoek aan een sessie. Of die familie, die nog een week van de vakantie in de winterzon geniet. Maar de echte die-hards, dat zijn Meijer en Van Leeuwen.

Kraker

En straks dan natuurlijk Rebecca en Simon Postma. Zij komen vrijdag speciaal naar Orihuela om de kraker tussen Vitesse en Cambuur te bekijken. Een kraker ja, want dit zijn Friezen uit de regio Arnhem. Ze zijn hartstochtelijke aanhangers van Vitesse, voorzien van een seizoenkaart. Vaak gaan ze mee naar uitwedstrijden. Ze zijn dit jaar ook mee geweest naar Engeland, voor het oefenduel met Newcastle United in het laatste deel van de voorbereiding.

Maar Vitesse versus Cambuur is echt bijzonder. Dat willen zij, met hun roots, niet missen. Dit is een Klassieker.

Intensief

Goed nieuws voor de Postmaatjes: Vitesse bereidt zich alvast uitstekend voor op de topper. De trainingen zijn bijzonder intensief met bijvoorbeeld sprintoefeningen. ,,Normaal maak ik er in een wedstrijd een stuk of dertig”, zegt Guram Kashia. ,,Nu waren het er 55. Mijn benen voelen loodzwaar.”

Even verderop waggelt Lewis Baker het veld af. In de middag staat karten op het programma. ,,Ik denk niet dat ik de kracht nog heb om het gaspedaal in te drukken”, vertelt hij.

Kapot

De sessie van deze woensdagochtend hakt er bij iedereen in. De technische staf heeft een oefenvorm voorgeschoteld, waarbij een 1-tegen-1 duel met verschillende kaatsers wordt uitgevochten. De oefening duurt telkens 45 seconden, maar ze gaan allemaal helemaal kapot. Daarna staat een toernooivorm op het programma. Met een ruim veld zijn de afstanden groot, terwijl de puf er soms echt uit is. Bij het laatste fluitsignaal zakt de een na de ander vermoeid in elkaar.

Zweten

Als er nog twijfels zijn over de conditionele kwaliteiten van de heren, dan worden die hier wel weggenomen. Het is zweten onder de Spaanse zon. Voor iedereen.

Ook voor Meijer en Van Leeuwen. Maar dat is een waar genoegen. ,,Fijn weer hier te zijn”, zeggen ze in koor.

Lees alle eerdere blogs over Vitesse in Spanje hier terug.