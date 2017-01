Dauda vertrekt bij Vitesse en gaat naar Grieks Atromitos

ARNHEM - Abiola Dauda is weg bij Vitesse. De Nigeriaanse Zweed zet per direct zijn loopbaan voort bij het Griekse Atromitos.

Dauda (28) kon in de zomer al vertrekken bij Vitesse, maar de overgang naar het Turkse Sivasspor liep op het laatste moment spaak. Deze winter mocht hij van de Arnhemse club op herhaling. Met Ricky van Wolfswinkel en Yuning Zhang beschikte de eredivisionist al over twee spitsen.

Vier assists

In Griekenland vindt hij nu emplooi. Dauda speelde vanaf de zomer van 2014 bij Vitesse. In Arnhemse dienst scoorde hij negen keer en gaf hij vier assists in 28 competitieduels. Hij werd vorig seizoen na de winterstop al verhuurd aan het Schotse Heart of Midlothian.

Nieuwe uitdaging

Vitesse doet geen mededelingen over een vergoedingssom, of het feit dat Dauda transfervrij vertrekt. ,,Abiola kon al enige tijd uitkijken naar een nieuwe club”, verklaart technisch directer Mo Allach. ,,Wij zijn blij voor hem dat hij nu de gewenste nieuwe uitdaging heeft gevonden.”