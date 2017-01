Fraser jaagt met Vitesse op eerherstel in 2017

ORIHUELA - Het trainingkamp van Vitesse in Spanje heeft aan alle voorwaarden voldaan, stelt trainer Henk Fraser. De trip in Zuid-Europa moet de aanzet geven voor een succesvolle campagne in 2017.

Die veldtocht is met Europees voetbal volledig geslaagd. Fraser loopt niet weg voor die uitdaging in de Gelderse hoofdstad. „We zijn met zijn allen bij Vitesse niet tevreden over de eerste seizoenshelft. Maar hoe groot is de schade? Alles staat in de subtop nog hartstikke dicht bij elkaar.”

Riscio

„Door de onvrede is de zucht naar eerherstel enorm”, stelt Fraser. „Wij hebben heel veel goed te maken. Wil je echt winnen, dan moet je jezelf meer pijn doen.”

Op speltechnisch vlak moet alles sneller bij Vitesse. „Er moet bij Vitesse meer aanvallend risico worden genomen.”

Lat ligt hoog

Fraser heeft daar bij de spelersgroep op gehamerd. „Er is mij door ervaren rotten in de voetbalwereld op het hart gedrukt: ‘Val je spelers naar buiten toe niet af om jezelf te profileren’. Ik ga geen toneelstuk opvoeren. Intern weet iedereen heel goed hoe ik over zaken denk. De lat ligt hoog voor dit seizoen.”



