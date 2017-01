article

1.6813899

ORIHUELA COSTA - Lewis Baker is bezig aan zijn laatste jaar bij Vitesse. De huurling van Chelsea verwacht volgend seizoen niet meer terug te keren in Arnhem. „Het is tijd voor de volgende stap”, zegt hij. „Een derde jaar Vitesse is in mijn ontwikkeling gewoon niet logisch. Ik wil me graag bewijzen op een hoger niveau.”

Lewis Baker: Ben bezig aan laatste jaar bij Vitesse

ORIHUELA COSTA - Lewis Baker is bezig aan zijn laatste jaar bij Vitesse. De huurling van Chelsea verwacht volgend seizoen niet meer terug te keren in Arnhem. „Het is tijd voor de volgende stap”, zegt hij. „Een derde jaar Vitesse is in mijn ontwikkeling gewoon niet logisch. Ik wil me graag bewijzen op een hoger niveau.”

http://www.gelderlander.nl/sport/vitesse/lewis-baker-ben-bezig-aan-laatste-jaar-bij-vitesse-1.6813899

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6813985.1483643660!image/image-6813985.jpg

Arnhem,Vitesse

Vitesse