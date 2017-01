Vitesse doet Büttner aanbieding

ARNHEM - Vitesse is vol in onderhandeling met Alexander Büttner. De Arnhemse club heeft de linksback uit Doetinchem op nieuwjaarsdag een contractvoorstel gedaan. De Achterhoeker moet het concept nog bespreken met zijn manager Aleksandar Bursac.

Vitesse traint maandagochtend op Papendal en stapt vervolgens op het vliegtuig naar de Costa Blanca. In de winterzon van Orihuela Costa moet de komende week de aanzet worden gegeven voor een flitsend 2017.

Büttner (27) zal daar maandag zeker niet bij aansluiten. Maar de Doetinchemmer, transfervrij nu zijn contract bij Dinamo Moskou is ontbonden, heeft wel oren naar een overgang naar Vitesse. „We hebben over de sportieve en financiële kant gesproken”, verklaart Büttners manager Bursac. „Nu ligt er een concreet voorstel. Dit gaat over een meerjarig contract. Boven alles wil Alexander gaan voetballen. Vitesse voelt vertrouwd aan en de eredivisie is een mooie etalage.”