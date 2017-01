Vitesse in Spanje (5): Horrorwinter

ORIHUELA COSTA - Het trainingskamp van Vitesse zit er op. Verslaggever Lex Lammers beschrijft voor de laatste keer de avonturen van de Arnhemse club aan de Costa Blanca. ‘Saludos desde Orihuela!’ Oftewel: de groeten uit Orihuela.

Joost de Wit loopt 's ochtends de lobby in van het Real Club de Golf Campoamor Resort. De algemeen directeur van Vitesse is gestoken in een dikke, zwarte winterjas. Met het logo van de club. Hij ziet de vragende blik en komt met een tegeltjeswijsheid. „Een goede jas komt nog van pas."

En weg is De Wit, het volgende telefoongesprek voerend.

De jas

Even later komt hij terug. De jas is uit. „Het is hier zeer aangenaam”, zegt De Wit. „Ik heb de kerstvakantie in Oostenrijk doorgebracht. Was het ’s avonds min 19 graden Celsius. Dit is wel even een verschil. Maar hier koelt het ’s avonds nog best af.”

De wijze lessen van de ‘Jan Pelleboer van Vitesse’ komen later uit. Het is horrorwinter in Spanje. Langs de kant bij de testmatch tussen de Arnhemse club en Cambuur is blauwbekken het devies. Een iets te dunne jas blijkt funest. Dat de wedstrijd ook nog eens oersaai is, helpt dan ook niet mee.

De Wit zit er even verderop warm bij.

Legioen

Het Legioen ook. Willem Meijer en Sjors (‘in het paspoort staat George’) van Leeuwen zijn doorgewinterde supporters. Het tweekoppige leger uit Arnhem heeft de warme jas mee genomen. Het blijkt een zeldzaam teken van eensgezindheid in Het Legioen. Verder zijn de twee heren het eigenlijk voortdurend met elkaar oneens. Of dat nu de speelwijze van Henk Fraser betreft, het buffet in het restaurant of de dansavond in het hotel. Het uitreiken van een koninklijk lintje levert al een hevige discussie op.

Even later zitten ze gebroederlijk bij elkaar, met de tranen in het ogen van het lachen.

De clash met Cambuur heeft ook Rebekka en Simon Postma naar Orihuela gebracht. Fans van Vitesse met een Friese bloedband. Na afloop zijn zij ongeveer de enige tevreden supporters van de Arnhemse club. Vitesse en Cambuur hebben niet verloren. Dat is een werkbaar compromis.

Competitie

De Wit is dan al weg, terug naar het hotel. Het is tijd om de spullen te pakken. De reis naar Nederland staat op het programma. In Arnhem moet er komende week nog het een en ander worden geregeld voor de hervatting van de competitie.

Het is wel handig dat Vitesse daarbij deze vrijdag de spionnen van FC Twente zand in de ogen heeft gestrooid, merken ze vanuit Het Legioen op. René Hake, de coach van de club uit Enschede, heeft het oefenduel ook bezocht. Hij is uiteindelijk niets wijzer terug gereden naar het Twentse spelershotel in San Pedro Del Pinatar.

Hij is niet warm of koud geworden van Vitesse.