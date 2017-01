Vitesse zwaait Dauda uit



Google+

WhatsApp Foto's 1 Reacties Reageer

Fotograaf Pro Shots

ARNHEM - Vitesse neemt Abiola Dauda niet mee naar het trainingskamp in Spanje. Nu de transferwindow open gaat, mag de Nigeriaanse Zweed opnieuw uitkijken naar een nieuwe werkgever. De spits is al sinds de zomer overbodig in Arnhem.