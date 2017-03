Vliegveld op Madeira draagt nu naam Cristiano Ronaldo

Na een standbeeld en een hotel krijgt Ronaldo op Madeira nu ook het vliegveld naar zich vernoemd. Morgen vindt in Funchal - de hoofdstad van het 'Bloemeneiland', een kleine duizend kilometer ten zuidwesten van Lissabon - een speciale bijeenkomst plaats. Cristiano Ronaldo is daarbij zelf aanwezig. Hij speelt vanavond in Estádio dos Barreiros in Funchal eerst een oefeninterland met Portugal tegen Zweden.



De naamswijziging was op Madeira niet zomaar een hamerslag. Veel lokale politici verzetten zich tegen het Cristiano Ronaldo-vliegveld. De selectie van Portugal landde gisteren al op het vliegveld. CR7 en de zijnen showden daarbij de EK-beker. Portugal werd vorig jaar in Frankrijk Europees kampioen.