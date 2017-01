AZ 2000 staat achter geschorste trainer

ARNHEM - Het bestuur van AZ 2000 is niet te spreken over de straf van achttien maanden voor trainer Patrick Baltus. Buitenproportioneel, vinden de bestuursleden Paul Hamers en Leo Asselman, die oordelen dat de KNVB de plank volledig misslaat. Het duo hoopt op een gunstige uitspraak in de komende beroepszaak en steunt de oefenmeester.

Voorzitter Hamers deed zelf onderzoek naar het voorval tijdens het duel tegen DVOV op 3 december. Trainer Baltus kreeg het daarbij aan de stok met speler Ivory Willemsen na een vroege wissel. Slaan van de trainer oordeelde de KNVB, die hard strafte.

Een verkeerde conclusie, zegt Hamers. "Patrick Baltus had anders moeten reageren, maar er is niet geslagen", aldus de preses, die zich baseert op gesprekken met spelers en toeschouwers. "Niemand heeft verklaard dat er geslagen is. Een speler twijfelde, dat was alles. Op basis daarvan kwamen we als club tot een straf van twee weken voor beiden. Dat vinden we nog steeds passend."

Het bestuur besloot recent om Willemsen tot het einde van het seizoen te schorsen vanwege zijn negatieve uitlatingen in de pers en op sociale media. "Volgens de statuten hebben we dat recht", zegt penningmeester Asselman, die laat weten dat Willemsen het lidmaatschap heeft opgezegd.

In afwachting van de uitspraak in de beroepszaak oriënteert het bestuur zich voorzichtig in de trainerswereld. Hamers: "Het liefst zien we dat Patrick Baltus wordt vrijgesproken. We willen met hem door, maar beseffen dat de uitspraak ook anders kan uitpakken. Daarom kijken we rond, maar we beslissen niets voor de uitspraak er is."