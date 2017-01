JVC heeft onder protest licentie-eisen op orde

CUIJK JVC Cuijk voldoet, volgens het eigen bestuur, aan alle eisen die de KNVB in het nieuwe licentiesysteem stelt aan een club in de derde divisie. De voetbalclub heeft onder protest de laatste eisen ingewilligd. De Cuijkse vereniging heeft daarvoor onder meer een bestuursverandering in de businessclub moeten doorvoeren.

De KNVB en de Belastingdienst eisen dat het orgaan dat de spelers van het eerste elftal betaalt (bij JVC de businessclub) ook bestuurlijk aan de club verbonden moet zijn. Dat houdt in dat er een meerderheid van bestuursleden van de vereniging in het bestuur van de betalende stichting vertegenwoordigd moet zijn. Dat was bij de businessclub van JVC, met voorzitter Leo Schoots en secretaris Herman van Rhee, nog niet het geval. JVC heeft daarom voorzitter Ton van Elk de Freese en bestuursleden Werner Branje en William Janssen per 1 januari toe laten treden tot het bestuur van de businessclub. Door de nieuwe situatie besloten Schoots en Van Rhee af te treden.

Cosmetisch

De overige punten waar JVC van de KNVB nog aan moest voldoen waren volgens bestuurslid Werner Branje vooral ‘cosmetisch’. “Een voorbeeld is het moeten hebben van een hoofd-jeugdopleiding. Die hebben we niet, dat hebben we ook bij de eerste check van de eisen aangegeven. Nu hebben we het het hoofd van de technische commissie ook hoofd jeugdopleiding gemaakt. Maar in feite is er niets veranderd.”

Onder protest

Het is typerend voor hoe JVC, en ook veel andere clubs in de tweede divisie en derde divisie, tegenover de licentievoorwaarden van de voetbalbond staan. Het bestuur van de Cuijkse vereniging heeft daarom de formulieren deze week ‘onder protest’ ingediend. Branje: “Dat staat er heel duidelijk op. We begrijpen heel goed dat vanwege de koppeling aan de eerste divisie regels nodig zijn, maar sommige zijn gewoon raar.”