Coach Idrissi per direct weg bij Orion

NIJMEGEN - Coach Gila Idrissi is per direct vertrokken bij Orion. Het bestuur van de Nijmeegse eersteklasser laat weten dat de trainer uit Veghel een verschil van inzicht had met de club.

Idrissi zou moeite hebben met de beleidsvisie van Orion en heeft daarom na de eerste seizoenshelft zijn conclusies getrokken. Hij was bezig aan zijn eerste seizoen bij de club. Idrissi was afgelopen zomer de opvolger van Tom Polman, die niet over de juiste papieren beschikte en terugkeerde naar vijfdeklasser VVLK. Idrissi werkte als trainer naast technisch manager Hans Loen, die ook bij wedstrijden op de bank zit.

Teleurstellend

Orion staat halverwege het seizoen teleurstellend op de dertiende plek. Hekkensluiter TVC’28 heeft slechts één punt minder (11 om 10). Vorig seizoen eindigde Orion in het debuutjaar in de eerste klasse nog als tweede. In de nacompetitie om promotie naar de hoofdklasse was SVBO te sterk. Orion gaat de komende tijd op zoek naar een nieuwe trainer.