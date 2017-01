Gerrist gaat in eigen dorp aan de slag

NIJMEGEN - Trainer Ton Gerrist verlaat na dit seizoen vierdeklasser Kolping-Dynamo. De 51-jarige oefenmeester stapt over naar SDOO. Hij volgt daar Manfred van de Broek op, die na dit seizoen naar OSC vertrekt.

Gerrist was verdeeld over twee periodes zes jaar trainer bij Kolping-Dynamo. „Ik heb dit team zelf opgebouwd, daardoor was het wel een moeilijke keuze”, zegt hij. „Aan de andere kant was ik toe aan nieuwe stap. SDOO ligt hemelsbreed 500 meter van mijn huis, er spelen jongens die ik vroeger in de jeugd heb getraind. Dus ik heb de knoop vrij snel doorgehakt.”

Gerrist promoveerde vorig seizoen via de nacompetitie met Kolping. De ploeg staat momenteel laatste in de vierde klasse E.