MIDDELAAR - Danny Claassen en Astrantia hebben in onderling overleg besloten om de samenwerking aan het eind van het seizoen te beëindigen. Na een aanvankelijke moeilijke start begin vorig seizoen is met name in het lopende seizoen de weg omhoog ingezet.

Wegen Danny Claassen en Astrantia SV scheiden zich

