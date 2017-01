article

MALAGA Tweedeklasser RKZVC uit Zieuwent is donderdag tijdens het oefenduel tegen het Spaanse Atletico Benamiel na een uur spelen boos van het veld gestapt. Volgens RKZVC-trainer Laurens Knippenborg maakten de Spanjaarden er een schoppartij van. "We speelden een goede wedstrijd en stonden door doelpunten van Jouke Knippenborg, Sjors Storkhorst en Waldo Rhebergen met 3-0 voor", aldus Knippenborg, die met zijn ploeg sinds maandag in Spanje verblijft voor een trainingskamp. "We tikten ze van het veld af en dat vond die ploeg niet leuk.

RKZVC stapt van veld in Spanje na schoppartij

Amateurvoetbal