Theo Besselink nieuwe trainer Basteom

STEENDEREN - Theo Besselink wordt volgend seizoen trainer bij fusieclub Basteom uit Baak en Steenderen.

De Terborgenaar heeft dit seizoen geen club. Besselink was tot 2015 trainer bij VVG'25 in Gaanderen. Daarvoor was hij werkzaam bij onder meer Loil, Sint Joris en KSV.

Bij Basteom is Besselink geen volslagen onbekende, want hij was tussen 2011 en 2013 ook al trainer bij Steenderen. Besselink wordt bij Basteom de opvolger van Harold Achterkamp.