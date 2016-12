Arts: 'Opluchting bij ontslag JVC, pijn bij vertrek Willem II'

GROESBEEK - 2016 was niet het jaar van Arno Arts. De trainer uit het Noord-Limburgse Milsbeek werd ontslagen bij JVC Cuijk, moest vertrekken bij Willem II en ook televisiezender FOX Sports deed na de zomer geen beroep meer op hem.

„Het ontslag bij JVC was een opluchting", zegt de oud-profvoetballer van onder meer NEC, Cambuur en Willem II in De Gelderlander. In februari werd Arts op straat gezet door de toenmalig topklasser. „Natuurlijk heb ik ervan gebaald dat het zo is gelopen, maar mijn tijd bij JVC is een wijze les geweest. Je moet zorgen dat je een goed beeld hebt van de club voordat je er begint.”

Arts, die bij JVC al snel een gebrek aan vertrouwen voelde, had meer moeite met zijn gedwongen afscheid als techniektrainer bij Willem II. Daardoor zat hij na 19 jaar profvoetbal opeens thuis. „Mijn vertrek in Tilburg kwam onverwacht en was pijnlijk. Vooral de manier waarop ik werd weggestuurd heeft me gestoken. De voorzitter belde met de mededeling dat de club andere keuzes maakte.”

Hij hunkert naar een terugkeer op het trainingsveld. Arts: „Nog een jaar niets doen, dat zie ik niet zitten.”