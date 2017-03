Voetbalinternational Ademi krijgt strafvermindering

Galatasaray royeert clublegende Hakan Sükür

18:35 Hakan Sükür is geroyeerd als erelid van Galatasaray. De oud-sterspeler, die een belangrijk aandeel had in de UEFA Cup-winst in 2000, moet net als 2750 andere leden van de Turkse topclub het veld ruimen omdat hij zijn 'jaarlijkse vergoedingen' niet zou hebben betaald.