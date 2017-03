Vol vertrouwen naar Los Angeles

Puerto Rico verloor vier jaar terug in de finale van de Dominicaanse Republiek, dat Nederland in de halve finale had verslagen. Wanneer de aanval sterk is en het veldspel uitstekend, dan zijn er goede vooruitzichten in de halve finale, maar de heuvelartiest, de werper, is cruciaal voor de ontwikkelingen. Brabander Rick van den Hurk is de startende werper.



,,Zo'n beslissing over wie er begint is natuurlijk belangrijk. Voor mij is het sowieso geweldig dat ik er met dit sterke team bij ben. Na Zuid-Korea, waar ik heb gespeeld, en Japan, waar ik nu speel, ook nog eens in het Dodgers-stadion. Geweldig. Wij, alle pitchers, weten dat het niet om ons gaat, het gaat om 27 'nullen'. Negen innings keer drie. Zonder veel schade. En meer punten bij elkaar slaan. Dat is de klus voor de slagploeg."