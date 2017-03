Voorzitter Sevilla wil contract trainer Sampaoli verlengen

Sampaoli is bezig aan zijn eerste seizoen bij Sevilla, en doet het uitstekend. Dinsdag verdedigt de Spaanse club in de achtste finales van de Champions League een voorsprong van 2-1 in de uitwedstrijd tegen Leicester City. Daarnaast neemt Sevilla in de competitie de derde plek in achter Real Madrid en FC Barcelona.

,,Ik heb er alle vertrouwen in dat Sampaoli ingaat op onze aanbieding om zijn huidige contract met een extra jaar te verlengen, tot 2019'', aldus de voorzitter tegen radiozender Cadena Ser. ,,We hoeven niet na te denken over Barcelona of welke club dan ook. Hij heeft duidelijk gezegd dat hij naar onze club kwam omdat wij het vertrouwen in hem uitspraken. Jorge is erg gelukkig hier.''