Vormer de gevierde man bij ruime zege Club Brugge

Jong Ajax schiet weinig op met periodetitel

22:18 In navolging van Jong PSV hebben ook de beloften van Ajax een periodetitel veroverd in de Jupiler League. Een gelijkspel vrijdag op sportcomplex De Toekomst tegen FC Eindhoven (1-1) volstond voor Jong Ajax om de Bronzen Stier binnen te halen. VVV-Venlo pakte weliswaar de meeste punten in de derde periode, maar de koploper van de Jupiler League had al een periodetitel op zak.