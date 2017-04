Vrije val Luiten op China Open

Toptip voor de finale: Ali en Rickygoal

14:40 ARNHEM - Vitesse en AZ zijn in alles gewaagd aan elkaar. De finalisten hebben voetballend vermogen, snelheid en techniek in huis. De cupfighters hebben ook hun troefkaarten. Aan Arnhemse kant is dat Ricky van Wolfswinkel. In het Noord-Hollandse kamp is Alireza Jahanbakhsh een sensatie.