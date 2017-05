Waar Monaco zich aan vast kan klampen voor return tegen Juventus

Juventus zette vorige week een reuzenstap richting de finale van de Champions League door uit bij AS Monaco met 0-2 te winnen. Historisch gezien heeft de Oude Dame een kans van maar liefst 98 procent om door te dringen tot de eindstrijd, die op zaterdag 3 juni in Cardiff wordt gespeeld. Waar kan de huidige koploper van de Frankrijk zich toch nog aan vast klampen voor de return van vanavond in Turijn?

Monaco kwam al eens terug van flinke achterstand

AS Monaco knokte zich dit seizoen al een terug na het eerste duel met twee goals verschil verloren te hebben. In de achtste finales tegen Manchester City ging de ploeg in het eerste duel met 5-3 onderuit, om dat in de return met een knappe 3-1 overwinning te herstellen. Verschil was wel dat het eerste duel toen in Engeland werd gespeeld, zodat in het eigen Stade Louis II orde op zaken kon worden gesteld.

Wonderkind Kylian Mbappé

Met Kylian Mbappé heeft AS Monaco een van de revelaties van dit Europese seizoen in huis. De pas 18-jarige spits was al vijf keer trefzeker in de Champions League. De enige speler die voor zijn 19e verjaardag vaker wist te scoren in het belangrijkste Europese clubtoernooi luistert naar de naam Raúl (6 keer). Mbappé kan met zijn 18 jaar en 140 dagen zelfs de jongste speler ooit worden die scoort in de halve finale van een Champions League-duel. Dat record is nu nog in handen van de Nigeriaan Obafemi Martins, die 18 jaar en 197 dagen oud was toen hij in 2003 scoorde voor Internazionale tegen AC Milan.

Falcao loopt bijna één op één in Europa

Volledig scherm Falcao viert zijn goal tegen Borussia Dortmund in de kwartfinale. © EPA Ook Radamel Falcao is een van de smaakmakers voor AS Monaco. De Colombiaan is bijzonder trefzeker in Europa en loopt bijna één op één. In 51 Europese duels wist de spits al 45 keer het net te vinden. Met zowel FC Porto (2011) als Atlético Madrid (2012) won Falcao de Europa League. Beide keren scoorde El Tigre in de finale.

Monaco haalde vaker als underdog de eindstrijd

AS Monaco weet wat het is om als underdog de finale van de Champions League te halen. In het seizoen 2003/04 was de Franse ploeg bij de loting voor de groepsfase ingedeeld in de 'zwakke' pot 4 en drong het uiteindelijk door tot de eindstrijd, waarin FC Porto te sterk was. De enige andere ploeg die daar ooit in slaagde was Borussia Dortmund, dat uiteindelijk de 'cup met de grote oren' naar het Bayern München van matchwinner Arjen Robben zag gaan.

Monaco is een ware doelpuntenmachine

Scoren gaat AS Monaco dit seizoen bijzonder makkelijk af. In 55 wedstrijden (het Franse bekertoernooi niet meegerekend) was het dit seizoen al 139 keer raak voor de Franse ploeg. Daarmee vestigden de Monegasken een nieuw clubrecord. Bovendien scoorde Monaco in maar liefst 25 wedstrijden drie keer of meer. Vanavond kan dat genoeg zijn om alsnog de finale te halen.