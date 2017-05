Waarom Bonucci junior niet zo blij kijkt bij titel senior met Juve

Haase na lange partij ten onder tegen Zverev

20:42 Robin Haase kan zich gaan richten op Roland Garros. De beste Nederlandse tennisser van dit moment verloor vandaag in de eerste ronde van het ATP-tennistoernooi in Genève. Haase, nummer 46 van de wereld, moest in een lange partij zijn meerdere erkennen in de Duitser Mischa Zverev, die zegevierde met 5-7 7-6 (6) 6-3. Zverev is de mondiale nummer 33.