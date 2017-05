Waarom in Eindhoven weinig kinderen Massimo heten

Uiteraard was de ploeg van trainer Guus Hiddink de underdog. AC Milan was in die dagen immers een waar sterrenensemble. Káká, Clarence Seedorf, Jaap Stam, Andrea Pirlo, Andrej Sjevsjenko...dat soort mannen dus. Internationaal hoger aangeschreven dan namen als Theo Lucius, Young-Pyo Lee en Jan Vennegoor of Hesselink.



Tijdens de eerste wedstrijd in Milaan was PSV zeer verrassend de sterkste ploeg. Maar hoe vaak Jefferson Farfan en Ji-Sung Park ook op doel schoten, scoren deed PSV niet. Via twee luizige countertjes wist AC Milan de geflatteerde eindstand 2-0 op het scorebord te brengen. Maar geen nood, zo dacht men in Eindhoven, als we in de return ook maar een béétje dit niveau halen, trekken we dat recht.



Nou, dat niveau haalde PSV wel in het eigen stadion. De Brabanders speelden één van hun sterkste Europese wedstrijden ooit. Al in de negende minuut maakte de Zuid-Koreaan Park de 1-0. En halverwege de tweede helft kopte veteraan Phillip Cocu het publiek in extase. De nederlaag was omgebogen, de finale van de Champions League lonkte.



Maar toen kwam dus die plens water van Massimo Ambrosini. Het uitdoelpunt van AC Milan in de 90ste minuut betekende dat PSV met 4-1 moest winnen om door te gaan. En daar hadden de Eindhovenaren de tijd niet meer voor. Cocu maakte in blessuretijd nog wel op weergaloze wijze de 3-1, maar meer zat er niet in. PSV lag eruit. Nadat het over twee wedstrijden veel beter was geweest dan AC Milan. Voetbal is niet altijd rechtvaardig.