Wat betekent de Brexit voor het Britse voetbal?

Laten we beginnen met het door de Premier League meest gevreesde scenario. Nadat de onderhandelingen zijn afgerond – daar staat een maximale periode van twee jaar voor – stappen de Britten uit de interne Europese markt, zodat het op eigen houtje bilaterale handelsverdragen kan sluiten - een zogenoemde 'harde Brexit'. Theresa May dreigde daar in januari al eens mee.



Bij een harde Brexit is geen enkele buitenlandse voetballer - afhankelijk van de alternatieve verdragen - meer zeker van een werkvergunning. The Mirror rekende vandaag uit wat dat in de huidige situatie voor gevolgen zou hebben voor de clubs. Sterren als Kanté, Romelu Lukaku (Everton), Cesc Fàbregas (Chelsea) en Anthony Martial (Manchester United) zouden bij hun komst naar Engeland niet aan de voorwaarden hebben voldaan.



Koploper Chelsea zou het hardst worden getroffen door een harde Brexit. Niet-Britse spelers kwamen dit seizoen bij elkaar 273 keer in actie voor de Blues, ruim 74 procent van het totaal. De doelpunten kwamen voor 76 procent op naam van een speler zonder Brits paspoort. Ook Manchester City (59% van de duels), West Ham United (57%), Arsenal (54%), Middlesbrough (53%) Manchester United (51%) en Liverpool (50%) zouden zwaar worden getroffen.



Het harde Brexit-scenario is in deze vorm onwaarschijnlijk. Bovendien heeft het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten dat het niet met terugwerkende kracht de wetgeving gaat toepassen. Voor de Kanté's en Lukaku's heeft de Brexit dus geen gevolgen.