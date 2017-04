Wat je moet weten over de kwartfinales van vanavond

Gisteren plaatsten Real Madrid en stadsgenoot Atlético zich voor de halve finale van de Champions League. Vanavond komen daar twee clubs bij. Dit is wat je moet weten voorafgaand aan opnieuw een heerlijk avondje voetbal in het kampioenenbal.

FC Barcelona - Juventus (eerste duel: 3-0 voor Juventus)

• Barcelona heeft vaker met dit bijltje gehakt

Zeg niet dat het niet kan. FC Barcelona heeft in de Champions League al meermaals bewezen in eigen huis een fikse nederlaag om te kunnen buigen. De 6-1 tegen Paris Saint-Germain, na de afstraffing in Parijs, ligt natuurlijk nog vers in het geheugen. Maar het is de Catalanen in het verleden ook al driemaal gelukt een 3-0-nederlaag te pareren met een 3-0-overwinning in Camp Nou. Al die keren ging Barcelona door na strafschoppen.

• Juventus gaf nog nooit zo'n voorsprong weg

Dat is alleen het probleem met statistieken, je kan ze ook de andere kant op redeneren. Het is Juventus namelijk in de Champions League nog nooit overkomen dat de ploeg níét doorging na in de heenwedstrijd met drie goals verschil of meer gewonnen te hebben.

• Messi vreest Buffon

Volledig scherm Lionel Messi scoorde nog nooit tegen Gianluigi Buffon. © Pro Shots Lionel Messi is al jaren in een soort mijlpalen-strijd verwikkeld met Cristiano Ronaldo. Gisteren bereikte de Portugees als eerste speler de magische grens van 100 Champions League-treffers. Lionel Messi zit daar met 94 doelpunten nog een klein stukje vanaf. Of hij dit aantal vanavond de hoogte in gaat werken valt nog te zien: de kleine Argentijn maakte nog nooit een doelpunt tegen Juventus-doelman Gianluigi Buffon.

• Enrique kan Van Gaal achterhalen

Niet een statistiek om trots op te zijn, maar als Luis Enrique vanavond opnieuw een nederlaag om zijn oren krijgt, is hij de coach met de meeste verliespartijen met Barcelona in de Champions League (zeven). Een record dat hij overigens moet delen met één man: Louis van Gaal.

• Dani Alves in indrukwekkend rijtje

In 2015 won Dani Alves met FC Barcelona de Champions League. Sinds afgelopen zomer speelt de Braziliaanse back voor Juventus, de club die hij destijds versloeg in de finale. Alves staat daarmee in een fraai rijtje spelers die voor beide clubs hebben gespeeld: Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry, Gianluca Zambrotta, Lilian Thuram, Edgar Davids en Michael Laudrup.

Volledig scherm Dani Alves keert terug in Camp Nou. © Pro Shots.

AS Monaco - Borussia Dortmund (eerste duel werd 2-3 voor Monaco)

• Monaco weet het net in de knockoutfase eindelijk te vinden

Volledig scherm Pierre-Emerick Aubameyang speelde een jaar voor Monaco. © Pro Shots De afgelopen drie Champions League-wedstrijden wist Monaco drie keer te scoren. Het is nog nooit een club in de knockoutfase van het kampioenenbal gelukt om vier duels op rij drie doelpunten te maken: de Monegasken delen nu het record van drie achtereenvolgende wedstrijden met drie treffers met Real Madrid (tweemaal) en FC Barcelona (eenmaal). Gek genoeg scoorde Monaco slechts in één van de laatste de zeven knockoutfasewedstrijden voorafgaand aan dit seizoen.



• Aubameyang terug op vertrouwde grond



Dortmund-spits Pierre-Emerick Aubameyang keert terug in Stade Louis II, waar hij in het seizoen 2010/2011 actief was. Een onvergetelijke indruk heeft de Gabonees in het Vorstendom echter niet kunnen achterlaten: in negentien duels scoorde hij welgeteld tweemaal.

• Dortmund productiefste ploeg dit seizoen

Borussia Dortmund maakte in deze jaargang van de Champions League maar liefst 27 doelpunten, geen club komt aan dat aantal. De Duitsers hebben het leeuwendeel hiervan natuurlijk te danken aan die bizarre wedstrijd tegen Legia Warschau op 22 november 2016. Toen alle stofwolken daar waren opgetrokken, stond er 8-4 op het scorebord.

• Monaco weet zich geen raad met strafschoppen

De laatste vier strafschoppen van Monaco (penaltyseries buiten beschouwing latend) in de Champions League werden gemist. Twee clubs wisten ook zo'n reeks neer te zetten: Anderlecht en PSV.

• Mbappé jaagt op Raúl

Monaco-sensatie Kylian Mbappé is slechts achttien, maar heeft al vier Champions League-treffers op zijn naam staan. In het verleden is er maar één speler geweest die voor zijn negentiende verjaardag meer doelpunten in het kampioenenbal wist te maken. Raúl was dat, met zes goals. De jeugdige Fransman heeft nog wel even de tijd om Raúl te achterhalen: Mbappé wordt pas 20 december negentien.