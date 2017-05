Wat je moet weten over El Derbi Madrileño in de Champions League

De ontknoping in de Champions League is aanstaande. Vandaag staat de eerste halve finale tussen stadsgenoten Real Madrid en Atlético in Bernabéu op het programma. Dit zijn de dingen die je moet weten voordat er vanavond om 20.45 uur wordt afgetrapt:

• Alweer een ‘Derbi Madrileño’

OptaJose on Twitter 7 - Real Madrid have reached the Champions League semis for the 7th consecutive season, a record in the history of the tournament. Legendary Is het voor je gevoel de zoveelste keer dat de Madrileense burenruzie op het programma staat? Dat klopt. Het is het vierde seizoen op rij dat Atlético en Real elkaar treffen in de knock-outfase van de Champions League. Real won vorig jaar in de finale van Atlético na strafschoppen en ook in 2014 (finale) en 2015 (kwartfinale) waren de Koninklijken de sterkste. Het is de 267ste editie van de derby in alle competities. Real won 137 keer, Atlético 67 keer en 62 was de eindstand gelijk.

• 6362 meter

In principe zouden Diego Simeone, Antoine Griezmann en Fernando Torres de fiets kunnen pakken om op bezoek te gaan bij Cristiano Ronaldo en co. Van de middenstip van Vincente Calderón in het volkse zuidwesten naar die van Santiago Bernabéu in het noorden is het hemelsbreed namelijk maar 6362 meter. Begin volgend seizoen verhuist Atlético na vijftig jaar in Calderón naar Estadio La Peineta een flink eind ten oosten van de stad. Het nieuwe stadion biedt plaats aan 73.000 supporters.

• Twee uit negen

Volledig scherm Griezmann in actie tegen Real Madrid in Santiago Bernabeu op 8 April 2017. © EPA Real won maar twee van de laatste negen thuiswedstrijden tegen Atlético in alle competities. Geen indrukwekkende score, maar die overwinningen kwamen wel op momenten dat het er toe deed: de halve finale van de Copa del Rey in 2014 (3-0) en de kwartfinale van de Champions League in 2015 (1-0). In de competitie werd het vorige maan 1-1 in Bernabéu dankzij doelpunten van Pepe en Griezmann.

• Atlético en Ronaldo op 100 treffers

Honderd keer wist een speler van Atlético het net te vinden in de Champions League. Precies evenveel als Cristiano Ronaldo dat in zijn eentje deed, 15 keer voor Manchester United en liefst 85 keer in dienst van Real. ‘CR7’ is met achttien treffers ook de topscorer aller tijden in Madrileense derby’s.

• Zidane versus Simeone

Coaches Zinédine Zidane en Diego Simeone kwamen elkaar negen keer als speler tegen. Atléti’s Simeone versloeg Zidane vier keer. Zidane won er twee. Tijdens de laatste ontmoeting in 2003 versloeg Zidane met Real het Atlético van Simeone met 2-0.

• Kwelgeest Ramos

Real-verdediger Sergio Ramos scoorde tien keer in de Champions League. Twee keer deed hij dat tegen Atlético en beide goals zullen de fans van Los Rojiblancos nog nachtmerries bezorgen. In 2014 dacht Atléti de cup met de grote oren in de tas te hebben tot Ramos ver in de blessuretijd gelijk maakte met die cruciale kopgoal (de 1-1). En vorig jaar was het in de finale uitgerekend Ramos die Real op voorsprong bracht.

• Benzema loopt in op Van Nistelrooy

Karim Benzema staat op plek vijf in het lijstje van Champions League-topscorers aller tijden voor Real Madrid. Met 51 goals komt nummer vier, Ruud van Nistelrooy met 56 doelpunten, in zicht.