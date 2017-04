Wat je echt moet weten over de Champions League-duels van vanavond

De ontknoping in de Champions League is aanstaande. Vandaag worden de returns Real Madrid - Bayern München en Leicester City - Atlético Madrid gespeeld en worden de eerste twee halve finalisten bekend. Dit zijn de dingen die je moet weten voordat er vanavond om 20.45 uur wordt afgetrapt:

Real Madrid - Bayern München (eerste duel: 1-2 voor Real Madrid)

• Meest gespeelde wedstrijd ooit in Europa

Als je het gevoel hebt beide grootmachten vaker tegen elkaar te hebben zien spelen, dan laat je geheugen je niet in de steek. Het is al de 24ste keer dat Real en Bayern elkaar treffen, waarmee dit zelfs de meest gespeelde wedstrijd is in een Europese competitie. In een knock-outfase stond dit affiche tien keer eerder geprogrammeerd. De cijfers zijn keurig in balans: beide clubs haalden vijf keer de volgende ronde.

• Bayern moet een wonder verrichten

De statistieken wijzen uit dat Bayern vanavond niets minder dan een wonder nodig heeft om alsnog de halve finale te halen. Slechts zes procent van de ploegen die het eerste duel thuis met 2-1 verloren, drong toch nog door tot de volgende ronde.

• Real doodsbang van Lewandowski

Volledig scherm Robert Lewandowski steekt vier vingers op. De spits van Dortmund was vier maal trefzeker tegen Real Madrid. © FEDERICO GAMBARINI Het enige waar Bayern toch nog hoop uit kan putten is de terugkeer van Robert Lewandowski, die het eerste duel miste door een blessure. De collega van Arjen Robben in de Bayern-aanval scoorde al vijf keer tegen Real Madrid in de Champions League en heeft daarmee een record in handen. In het shirt van Borussia Dortmund maakte hij er in 2013 zelfs vier in één wedstrijd, toen de Duitsers in de halve finale met 4-1 over de Spaanse grootmacht heen walsten.

• Scoren in Bernabeu bijna onmogelijk voor Bayern

Hoewel Lewandowski weet hoe je moet scoren tegen Real, weet Real juist hoe je de nul moet houden tegen Bayern. Liefst vijf keer hielden de Spanjaarden het doel schoon tegen de Duitse Rekordmeister in de Champions League, meer dan tegen welke andere tegenstander dan ook. Bovendien werden de laatste vijf duels van Real tegen Bayern in Estadio Bernabeu allemaal gewonnen.

• Real op drempel van indrukwekkend record

Real kan vanavond voor de zevende keer op rij de halve finale van de Champions League halen en dat is een absoluut record. Nu wordt dat nog gedeeld met FC Barcelona, dat die reeks neerzette tussen 2008 en 2014.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo speelde een hoofdrol in het eerste duel met twee goals. © Getty Images

Leicester City - Atlético Madrid (eerste duel: 1-0 voor Atlético)

• Leicester kan niet winnen van Atlético

Volledig scherm Bij Leicester is de hoop gevestigd op de weer opgeleefde spits Vardy. © Photo News Hoewel Leicester weinig Europese ervaring heeft, staat de ploeg vanavond al voor de zesde keer tegenover Atlético. Met vier overwinningen en één gelijkspel zijn de cijfers duidelijk in het voordeel van de Spanjaarden.

• Als debutant in voetsporen van Villarreal?

Als Leicester vanavond stunt en verder bekert, is het de eerste debutant in de Champions League sinds Villarreal die de halve finale haalt. De Spanjaarden waren in het seizoen 2005/06 zelfs dicht bij een plaats in de eindstrijd, maar tegen Arsenal ging het (mede door een gemiste penalty van Juan Riquelme) net mis.

• Van League One naar Champions League

De opmerkelijke opmars van Leicester werd exact acht jaar geleden ingezet. Op 18 april 2009 werden de Foxes kampioen in de League One, het derde niveau in Engeland. Slecht weinig supporters zullen toen hebben gedacht dat binnen een decennium zou worden gestreden om een plaats bij de beste vier van Europa.

• Atlético is alleen bang van Real

Atlético Madrid heeft tegenwoordig nog maar één plaaggeest in Europa: Real Madrid. De ploeg van trainer Diego Simeone schopte het in 2014 en 2016 tot de finale van de Champions League en verloor daarin beide keren nipt van de stadgenoot. In het seizoen 2014/15 was het in de kwartfinale eveneens Real dat voor Atlético het struikelblok vormde.