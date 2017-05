Wat Monaco - Juve een duel maakt om naar uit te kijken

Na de door Real Madrid met 3-0 gewonnen Madrileense derby, staat vanavond de tweede halve finale in de Champions League op het programma. Het wordt een interessante clash tussen de jeugd van AS Monaco en de ervaring van Juventus. Dit moet je weten voordat de bal om 20.45 uur gaat rollen in het Stade Louis II.

Jongste tegen de oudste

Wordt de jeugdige onbevangenheid van Monaco vanavond beloond, of geeft juist de ervaring van de routiniers van Juventus de doorslag? AS Monaco zal hopen op de klasse van Kylian Mbappé, met zijn 18 jaar de jongste doelpuntenmaker van dit seizoen in de Champions League. Juventus heeft met Daniel Alves (33) juist de oudste doelpuntenmaker van dit seizoen in huis. Doelman Gianluigi Buffon, die opvallend genoeg nog nooit het kampioenenbal won, is zelfs nog zes jaar ouder.

Prettige tegenstander in finale

De tegenstander van Juventus of AS Monaco in de finale (na de 3-0 van gisteren vermoedelijk Real Madrid) zal zich van tevoren al stiekem rijk rekenen. De Oude Dame verloor namelijk al een record aantal van zes finales in de Europa Cup I/Champions League, waaronder die van twee jaar geleden tegen FC Barcelona. AS Monaco haalde de eindstrijd alleen in 2004 en ging toen kansloos met 3-0 onderuit tegen het FC Porto van José Mourinho.

Juventus struikelblok voor AS Monaco

AS Monaco en Juventus stonden twee keer eerder tegenover elkaar in de knock-outfase van de Champions League en beide keren drongen de Italianen door tot de volgende ronde. In de halve finale in 1997/98 gebeurde dat na een 4-1 overwinning in Turijn en een 3-2 nederlaag in Frankrijk. In de kwartfinale in 2014/15 volstond een benutte penalty van Arturo Vidal voor de Juventus om de laatste vier te halen (1-0, 0-0).

Oude Dame vaste klant in halve finales

Volledig scherm Paulo Dybala was de grote man voor Juventus in de kwartfinale tegen Barcelona. © AP Juventus staat al voor de zevende keer in de halve finale van de Champions League. Dat is meer dan welke andere Italiaanse club dan ook, want bij AC Milan staat de teller al een tijdje op zes. AS Monaco haalde de halve eindstrijd al drie keer eerder. Daarmee doet de ploeg het beter dan de Franse grootmachten Paris Saint-Germain en Olympique Lyon, die deze eeuw in Frankrijk bijna alle landstitels verdeelden.

Treble lonkt voor Juventus

Als enige club in Europa is Juventus dit seizoen nog in de race voor de treble. De club uit Turijn stevent in de Serie A af op een nieuwe landstitel en strijdt op 2 juni in de finale in Rome tegen Lazio om de Coppa Italia.

Monaco uit pot 4

Dat AS Monaco vooraf niet als een van de favorieten gold, blijkt uit het feit dat de ploeg bij de loting voor de groepsfase in de 'zwakste' pot 4 was ingedeeld. Dat is zeldzaam, maar niet uniek. Borussia Dortmund zat in het seizoen 2012/13 ook in pot 4 en schopte het zelfs tot de finale, waarin Arjen Robben Bayern München naar de overwinning schoot.