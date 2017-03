Wat weten we van Schalke 04?

Waar Schalke in Duitsland moeilijk zijn draai vond, doorliep het de poulefase in de Europa League zonder veel moeite. In de lastige groep met Nice, Salzburg en Krasnodar wonnen de Die Königsblauen hun eerste vijf wedstrijden. Alleen tegen Salzburg werd averij opgelopen, maar toen had Schalke zich al geplaatst voor de zestiende finales. Daarin werd afgerekend met PAOK, de club die Ajax aan het begin van het seizoen in de voorronde van de Champions League elimineerde. Onder meer door een doelpunt van Huntelaar werden de Grieken in eigen huis overklast (0-3). De return in de Veltins Arena was een formaliteit (1-1).



Zo makkelijk als het in de zestiende finales ging, zo lastig werd het een ronde later voor Schalke. Sterker, de kwartfinale hing lange tijd aan een zijden draadje. Na de 1-1 in het eerste duel in Gelsenkirchen keek Schalke gisteren in het Borussia Park tot in de tweede helft tegen een achterstand aan van 2-0, maar door doelpunten van Leon Goretzka en Nabil Bentaleb sleepte Schalke een kwartfinaleplaats in de wacht.