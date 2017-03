Wat zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax?

Met Ajax gaan er verrassend ook twee Belgische clubs in de koker. Anderlecht schakelde vanavond Apoel Nicosia uit, RC Genk rekende in een Vlaams onderonsje af met AA Gent. Celta de Vigo, in de groepsfase tegenstander van Ajax, zit ook nog in het toernooi.

,,Dat kan wel eens moeilijk worden'', aldus Ajax-coach Peter Bosz, doelend op de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. ,,Er is helaas wel iets aan de hand. Dat heb ik natuurlijk ook wel meegekregen. Maar we hebben het resultaat van de loting niet in eigen hand en willen gewoon een ronde verder komen. Dat is het belangrijkste. En daar gaan we ook voor, tegen welke club dat ook is.''