Wawrinka verrassend uitgeschakeld in eerste ronde

Stan Wawrinka is al in de eerste ronde van het tennistoernooi van Wimbledon uitgeschakeld. De als vijfde geplaatste Zwitser verloor van Daniil Medvedev. De Rus was in vier sets te sterk voor zijn rivaal, 6-4 3-6 6-4 6-1.

Medvedev is op dreef. Vorige week drong hij in Eastbourne nog door tot de halve finale, waarin hij verloor van Novak Djokovic. Eerder in dat toernooi schakelde hij wel Robin Haase uit, iets wat hij even daarvoor in Rosmalen ook al had gedaan.