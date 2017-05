Wawrinka wint in Genève, Rojer pakt dubbeltitel

De Vries laat Wilhelmus klinken in Monaco

18:40 Max Verstappen moet zijn race nog rijden, maar het Nederlandse volkslied heeft al geklonken in Monaco. Nyck de Vries uit Sneek won de sprintrace in de Formule 2. ,,Zo speciaal, dit. Ik kan gewoon altijd zeggen dat ik in Monaco gewonnen heb.''