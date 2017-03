Weer een gebroken neus bij Atlético Madrid

Vitesse verkoopt in 10 minuten 2.000 kaarten voor bekerfinale

11:14 ARNHEM - Vitesse heeft donderdagochtend in de eerste 10 minuten van de kaartverkoop voor de bekerfinale circa 2.000 tickets verkocht. De belangstelling voor de wedstrijd tegen AZ in De Kuip op 30 april was zo groot dat de website van de club enige tijd onbereikbaar was.