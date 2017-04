Weg ligt open voor Hogenkamp naar finale in Tunis

Murray voorkomt nieuwe nederlaag tegen Ramos-Viñolas

17:43 Andy Murray heeft in Barcelona ternauwernood wraak genomen op Albert Ramos-Viñolas. De nummer één van de wereld was pas na bijna drie uur klaar met zijn Spaanse opponent, die afgelopen week nog de finale haalde in Monte Carlo. Murray bleek in de tiebreak van de derde set over de beste service en de sterkste zenuwen te beschikken: 2-6 6-4 7-6 (4).