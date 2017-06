Welke landen liggen op koers voor Rusland 2018?

WK-kwalificatieHet wereldkampioenschap voetbal komt stilaan in zicht. Nederland moet nog vier wedstrijden alles uit de kast halen om zich te plaatsen. Ook Argentinië is allesbehalve zeker van een WK-ticket. Wat wel zeker is: gastland Rusland is automatisch geplaatst. Een overzicht.

Door Victor-Jan Vanparijs

Europa

In de Europese poules kwalificeert de winnaar zich rechtstreeks voor het WK. De acht beste nummers twee strijden in een play-offwedstrijd voor de laatste vier Europese tickets voor de eindronde. We weten allemaal dat Nederland nog voor een lastige opgave staat om het WK te bereiken. In Groep A staat Oranje momenteel op een derde plaats, drie punten achter koplopers Zweden en Frankrijk. Onmogelijk is het niet, maar Oranje mag absoluut geen steken meer laten vallen.

Volledig scherm Arjen Robben en Wesley Sneijder na de wedstrijd tegen Luxemburg © pro shots

Duitsland, België en Polen mogen hun koffers al voorzichtig gaan pakken. De Duitsers razen als een wervelwind door hun poule, waar Noord-Ierland op weg is naar plaats twee. België heeft in een zwakke groep vier punten voorsprong op Griekenland. Ook Polen heeft weinig te vrezen. Met een buffer van zes punten op Montenegro en Denemarken koersen de Polen vrijwel zeker af op Rusland. De luxe positie is grotendeels te danken aan Robert Lewandowksi: de spits scoorde maar liefst elf keer in zes wedstrijden. Slechts vier Poolse doelpunten waren niet van zijn voet. Ook Zwitserland staat er goed voor. Net als Duitsland heeft het nog geen punten laten liggen. De Zwitsers tellen drie punten meer dan Europees kampioen Portugal. Cristiano Ronaldo en co ontvangen wel nog op de laatste speeldag in eigen huis het Alpenland.

Volledig scherm Robert Lewandowski © Photo News

Een mooie strijd kondigt zich aan in groep G, waar Spanje en Italië aan kop gaan met zestien punten. Na een gelijkspel in de heenronde spelen beide landen opnieuw tegen elkaar op 2 september. Een duel dat zal gaan bepalen welke grootmacht in poleposition zit richting het WK.

In groep D zijn Servië en Ierland aan elkaar gewaagd. Beide landen hebben twaalf punten en het gat met achtervolgers Wales en Oostenrijk is met vier punten aanzienlijk te noemen. Engeland gaat aan de leiding in groep F. De Three Lions tellen twee punten meer dan Slowakije en drie punten meer dan Slovenië. Echt domineren deden de Engelsen nog niet, met gelijke spelen tegen Slowakije en Schotland.

Na de 1-0 van afgelopen weekend heeft IJsland zich knap naast Kroatië gehesen in groep I. De revelatie van het EK vorig jaar wil bewijzen dat de kwartfinale in Frankrijk geen toevalstreffer was. Ook Turkije en Oekraïne zijn nog niet uitgeteld. Beide landen hebben twee punten minder dan Kroatië en IJsland. De strijd om de eerste plaats ligt dus nog helemaal open.

Volledig scherm IJsland verbaasde vorig jaar op het EK door de kwartfinale te bereiken © ANP

Zuid-Amerika

In Zuid-Amerika staat er geen maat op een swingend Brazilië. De Seleçao haalde 33 van de 42 mogelijke punten en is daarmee het eerste land dat zeker van de partij is in Rusland. De eerste vier landen gaan rechtstreeks naar het WK. Momenteel worden die plaatsen, naast Brazilië, bezet door Colombia, Uruguay en Chili. Het Argentinië van Lionel Messi staat op de vijfde plaats op een punt van Chili en Uruguay. Argentinië moet dus nog aan de bak om hun plaats op het WK veilig te stellen. Met een wedstrijd tegen Uruguay voor de boeg wacht de Argentijnen een loodzware opgave.

De vijfde uit de poule mag het opnemen tegen de winnaar uit Oceanië. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk Nieuw-Zeeland.

In het noordelijke deel van de Amerika's zijn Mexico, Costa Rica en de Verenigde Staten op weg om zich rechtstreeks te plaatsen. Al moeten de VS nog waken voor Panama, dat op plek vier staat, maar nog één duel tegoed heeft.

Volledig scherm Na de overwinning tegen Paraguay was Brazilië het eerste land dat zich verzekerde van kwalificatie © AP

Afrika

In Afrika zijn er pas twee van de zes wedstrijden geweest. Landen die nog geen punten hebben laten liggen zijn DR Congo, Tunesië, Nigeria en Egypte. DR Congo zit samen met Tunesië in de groep. Slechts één land gaat door per poule. Andere landen die er goed voor staan zijn Ivoorkust (eerste in hun groep met vier punten), Burkina Faso en Zuid-Afrika. Die laatste twee staan gedeeld eerste in hun groep.

Azië

In Azië strijden momenteel nog twaalf landen in twee verschillende poules voor een WK-ticket. De eerste twee van elke groep kwalificeren zich. De nummers drie moeten in een barragewedstrijd tegen elkaar spelen. In groep A staat Iran aan de leiding. Het telt vier punten meer dan Zuid-Korea en vijf meer dan Oezbekistan.

In groep B staan er momenteel drie landen aan de leiding: Japan, Australië en het Saoedi-Arabië van Bert van Marwijk en Mark van Bommel. Alledrie tellen ze momenteel zestien punten, al heeft Japan wel een wedstrijd minder gespeeld. De laatste wedstrijden zijn dus nog allesbeslissend. Op 14 november zijn de laatste wedstrijden gespeeld en weten we wie er naar Rusland mag. Een maand later zal de loting voor de groepsfase plaatsvinden.