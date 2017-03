Wenger bestrijdt berichten over ruzie Sanchez op training

Tot ieders verbazing werd de 28-jarige Sanchez tegen Liverpool (3-1 verlies) gepasseerd door Wenger. De Fransman zei zelf dat het om tactische redenen was, maar volgens The Telegraph zou de Chileen ruzie hebben gemaakt met teamgenoten en van het trainingsveld zijn gestormd. ,,Compleet onjuist", zei Wenger vanmiddag op een persconferentie.



,,Ik weet van niets, er is niks gebeurd", aldus Wenger, die de Chileen wel direct na rust liet invallen. ,,Na de wedstrijd zei ik al dat ik directer wilde spelen. Dat is de enige reden van mijn keuze. Ik snap dat de kranten gevuld moeten worden, dat respecteer ik. Alexis is een toegewijde speler met af en toe buitensporig gedrag, maar die heb je in elk team."