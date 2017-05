Wenger: Denk dat ik de juiste man ben

Na de winst van de FA Cup, zijn zevende sinds hij in 1996 neerstreek bij de club, maakte hij van zijn hart geen moordkuil. De oppositie onder een deel van de aanhang tegen hem zat hem hoog. De spandoeken met ‘Wenger Out’, het gescheld van de tribunes en de marsen voor duels om het bestuur te bewegen niet met hem verder te gaan, stak hem. Het voelde als een steek in de rug.



,,We speelden wedstrijden onder vijandige omstandigheden en dat zal ik nooit accepteren”, zei Wenger. De protesten op internet, op straat en op het beruchte Arsenal TV vond hij geen probleem. Dat de giftige sfeer het Emirates Stadium binnendrong wel. ,,Als een duel begint, sta je achter je team. In de twintig jaar dat ik hier nu inmiddels rondloop, heb ik zoiets niet eerder meegemaakt. Onacceptabel.”



Over zijn aflopende contract wilde Wenger weinig loslaten. Velen verwachtten dat hij na de zege naar buiten zou brengen dat hij een nieuwe verbintenis zou ondertekenen. ,,Volgende week weten we meer”, herhaalde de langst zittende trainer in de Premier League. ,,Ik weet wat ik wil, maar we zullen moeten afwachten. Laten we eerst deze prijs vieren. Wat in de toekomst gebeurt, is voor later.”



Daarmee blijft een donkere wolk boven Arsenal hangen. Het bestuur was eerder dit jaar nog vastbesloten hem te behouden voor de Gunners. De negatieve geluiden onder de fans en het matig verlopen seizoen lijken zijn bazen aan het twijfelen te hebben gebracht. Arsenal grijpt door een vijfde plaats in de competitie voor het eerst in twintig jaar in de Champions League, tot grote frustratie van de aanhang.



Wenger schreef gisteren in elk geval geschiedenis. Geen manager won meer FA Cups dan hij. Met drie landstitels en zes Charity Shields heeft hij een zeer respectabele palmares. Wat tegen hem spreekt, is dat het laatste kampioenschap dateert van 2004, dertien jaar geleden. Het vormde de basis van de steeds maar groeiende kritiek op zijn functioneren. Zo zou hij zich niet kunnen aanpassen aan de moderne tijd.



Dat verwijt logenstrafte Wenger de laatste weken. Hij speelde, net als kampioen Chelsea, in een 3-4-3 formatie. Het zorgde voor een opmars, maar leidde niet tot een plek in de topvier. Wenger roemde Per Mertesacker. De Duitser had door zware blessures meer dan een jaar niet meer in de basis gestaan. Zijn sterke optreden tegen Chelsea vond Wenger ‘geweldig’. ,,Dag in dag uit liet hij een ongelooflijke mentaliteit zien.”