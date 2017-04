Wenger denkt niet aan pensioen

Van Wolfswinkel vloert NEC

14:36 ARNHEM Ricky van Wolfswinkel heeft zondagmiddag de Gelderse derby beslist in het voordeel van Vitesse. Twee treffers van de topspits velden NEC, dat alleen in de tweede helft een periode aanspraak mocht maken op een resultaat.Door de Arnhemse driepunter blijven de degradatiezorgen voor NEC groot. In de laatste negen wedstrijden pakte de Nijmeegse ploeg slechts drie punten. Vitesse vergrootte in de subtop zijn voorsprong op de achtervolgers Heerenveen en Willem II.