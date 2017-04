Wenger denkt niet aan pensioen

LIVE: Van Wolfswinkel brengt Vitesse op voorsprong tegen NEC

13:47 Vitesse en NEC spelen voor de 96ste keer tegen elkaar in competitieverband Aftrap van Gelderse derby is om 12.30 uur in GelreDome in Arnhem Al het nieuws voorafgaand aan de derby is terug te vinden in ons dossier