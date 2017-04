Wenger gelooft in vierde plek

,,De deur naar de vierde plaats staat nog open, maar wat er nodig is, is bestendigheid in de resultaten tussen nu en het einde van het seizoen'', zei Wenger tijdens de persconferentie voor de competitiewedstrijd tegen Leicester City van morgen. ,,We moeten het iedere wedstrijd echt willen en zullen als gekken moeten vechten om al onze wedstrijden te winnen.''



Arsenal staat momenteel zevende met 57 punten, één minder dan Everton. Maar de Londenaren hebben drie wedstrijden minder gespeeld dan de ploeg van Ronald Koeman. Het gat met nummer vier Manchester City is zeven punten. ,,De overwinning in de FA Cup op Manchester City heeft ons zelfvertrouwen gegeven dat we iedereen kunnen verslaan.''



Kwalificatie voor Champions League is lastig geworden voor de ploeg van Wenger na een slechte reeks in maart en april, maar volgens de doelman Peter Cech moet Arsenal zich daar op focussen. ,,Als we ons niet weten te plaatsen voor de Champions League, zou dat een grote teleurstelling zijn'', reageerde de 34-jarige keeper. De Londenaren hebben zich sinds ze kampioen werden in 1998 ononderbroken geplaatst voor het miljoenenbal.



Daarna kan het team zich richten op de finale van de FA Cup. ,,De FA Cup is aan het eind van het seizoen. Er moet eerst nog een heleboel gebeuren, voordat we die wedstrijd spelen.''